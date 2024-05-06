النفط تستعد لتصدير زيت الغاز بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

2024-05-06 16:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الإثنين، استعدادها لتصدير زيت الغاز بعدما حققت اكتفاءً ذاتياً منه.وذكر وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الوزارة بصدد تصدير الفائض من زيت الغاز المنتج محلياً إلى الأسواق العالمية بعد أن نجحت في سد حاجة البلاد منه".وأضاف أنه "يجري استكمال الإجراءات اللوجستية في الموانئ لأغراض التصدير وبما يحقق تعظيم الإيرادات".