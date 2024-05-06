الجهد الخدمي يحدد موعد إنجاز جميع مشاريع خطة 2023 في بغداد

2024-05-06 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفواز

فصل فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في بغداد، اليوم الاثنين، جميع مشاريعه في بغداد ، فيما حدد موعد إنجاز مشاريع خطة عام 2023.

وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي لمحافظة بغداد عبد الرزاق المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال فريق الجهد الهندسي انطلقت منذ تاريخ 5 تشرين الثاني 2022 ، حيث كانت هناك ثلاث مراحل ، أنجزت خلال المرحلة الأولى 34 منطقة ، وفي الثانية أنجزت 21 منطقة، أما في المرحلة الثالثة فأنجزت أكثر من 68 منطقة ، إذ شارفت على الانتهاء بحدود 130 منطقة" ،مبيناً أن "هذه المرحلة التي نعمل بها هي المرحلة الثالثة من خطة عام 2023 ، والتي تتضمن إكمال 68 مشروعاً ، إذ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة إنجاز كامل الأعمال نهاية شهر حزيران المقبل".

وأضاف المالكي، أن "الأعمال تضمنت فقرات صيانة شبكات المجاري القديمة واستبدال عدد من الخطوط وإنشاء شبكات مجارٍ جديدة ، وكذلك صيانة شبكات الماء القديمة وإنشاء شبكات جديدة ، كما أن هناك أحياء متروكة ومعدومة الخدمات لأكثر من 24 سنة دخلها فريق الجهد خاصة في مدينة الصدر الأولى والثانية وكذلك قاطع الشعب".

وتابع أن "هناك خطة واسعة ستكون أيضاً ضمن قاطع بلدية الشعب ضمن منطقة سبع قصور، ومن المؤمل المباشرة بها خلال شهر حزيران ، بعد أن أنجزنا الشوارع الرئيسة الثلاثة (شارع أبو علي وشارع أبو أحمد وشارع البزل) ، وهناك نية للدخول في المناطق والفروع المطلة على هذه الشوارع الرئيسة"، لافتاً إلى أن "خطة العام 2024 في مراحلها النهائية".

وأشار إلى أن "المرحلة الثانية تعتمد على التخصيصات، الآن لدينا أكثر من 20 منطقة كمرحلة أولى وهناك أيضاً أمر من رئيس الوزراء بضرورة إكمال المناطق التي هي امتداد للمناطق القديمة وبالإمكان أن تتوسع هذه المناطق لتصل لأكثر من 40 منطقة في المرحلة الرابعة".