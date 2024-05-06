العراق وإيران يوقعان اليوم محضر اجتماع مشترك يخص التجارة

2024-05-06 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت وزارة التجارة، انها ستوقع، اليوم الاثنين، مع نظيرتها الايرانية محضر اجتماع مشترك.

وقالت وزارة التجارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وزير التجارة أثير داود الغريري والوفد المرافق له أجرى اليوم لقاء مع نائب رئيس الجمهورية الايرانية محمد مخبر ووزير الاقتصاد والمالية الايراني علي طيب نيا للتباحث في عدد من الملفات الاقتصادية والتجارية والسياسية وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العراقية الايرانية المشتركة".

وأضافت ان "اللقاء شهد تقارب كبير في وجهات النظر وتنظيم بعض الملفات واستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بمذكرات التفاهم والمحاضر المعدة من البلدين"، مشيرة الى ان "المسؤولين بالجمهورية الاسلامية وحكومتها تفاعلوا مع كل المقترحات المقدمة من الجانب العراقي وبما يخدم مصالح البلدين ومن تلك الملفات المدن الصناعية والمناطق الحرة والربط السككي اضافة الى الحصص المائية العراقية وتزويد العراق بالغاز لتشغيل الكهرباء فضلا عن ملفات الازدواج الضريبي والملف الكمركي وازالة بعض التجاوزات".

واكدت ان "هناك تفاهمات كبيرة حصلت من خلال اللقاء والتي سيتم تضمينها في محضر مشترك الذي سيوقع مساء اليوم من قبل رئيسي الجانبين وزير التجارة العراقي ونظيره الايراني وبحضور وفدي البلدين".