2024-05-06 17:00:02 - المصدر: واع

الأنبار ـ واع ـ أحمد الدليمي

أعلن مركز الأنبار للتأهيل النفسي والاجتماعي، اليوم الاثنين، عن تماثل 150 حالة تعاطٍ للشفاء، فيما أشار الى تشكيل لجنة لتحديد برنامج علاجي يتناسب مع حالات الإدمان.

وقال مسؤول المتابعة في المركز محمد خالد محمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أكثر من 150 حالة تعاطٍ تماثلت للشفاء في مستشفى الشفاء مركز الأنبار للتأهيل النفسي والاجتماعي"، مبيناً أنه "أول مركز تم افتتاحه في الرمادي ويستقبل حالات التعاطي والإدمان ضمن برامج علاجية مكثفة".

وأوضح، أن "المستشفى يوفر جلسات علاجية، فضلاً عن ألعاب ترفيهية ورياضية، بالإضافة الى تدريب وتأهيل نفسي"، مشيراً الى "تشكيل لجنة مختصة من دائرة صحة الأنبار لتحديد برنامج علاجي يتناسب مع حالات الإدمان".

وأضاف، أن "جميع الحالات الموجودة مسيطر عليها ولم تصل الى مراحل متقدمة بالإدمان"، منوهاً بأن "هناك حالات طوعية تدخل المستشفى وشمولهم بالبرامج العلاجية مع الحفاظ على السرية التامة لخصوصية النزيل".

وأشار، الى أن "المركز يضم نحو 200 نزيل، فضلاً عن إحالة 200 نزيل آخر من بغداد"، منوهاً بأن "مدة دخول المريض الى المركز هي 30 يوماً وبعدها يعرض على اللجنة المختصة ومن ثم أخذ الفحوصات والتحاليل وإن أثبتت تماثله للشفاء يسمح له بالخروج".

ولفت، الى أن "المريض يدخل المركز ويتعامل وفق المادتين 39 و40 واللتين تنصان على: من يسلم نفسه طوعياً لا تتم معاقبته"، منوهاً بأن "المستشفى وفر فرصاً كبيرة للشباب، بغية إعادتهم الى حياتهم الطبيعية".