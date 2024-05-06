مكتب رئيس الوزراء: المذكرة الموقعة مع جايكا اليابانية تهدف لرفع كفاءة الشركات العراقية

2024-05-06 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعاكد مكتب رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، ان المذكرة الموقعة بين المصرف العراقي للتجارة TBI، مع المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تهدف لرفع كفاءة الشركات العراقية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): انه" برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرت اليوم ، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI، والمؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد تميم، والمستشار الفني لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الأمر الديواني الخاصّة بالضمانات السيادية محمد صاحب الدراجي".وأضاف، ان" مذكرة التعاون تأتي في إطار مبادرة الحكومة بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، وأيضاً ضمن عمل اللجنة الخاصّة بالضمانات السيادية المغطاة بقانون الموازنة العامة لعام 2023، وقرار مجلس الوزراء رقم (23404) لسنة 2023".واشار الى، ان" المذكرة تتضمن قيام المؤسسة اليابانية بتمويل مشاريع للقطاع الخاص العراقي، لإنشاء مصانع داخل العراق، بهدف توطين الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الدوائية والإنشائيّة والكيمياوية، والبتروكيمياوية، والطاقة، والصناعات الزراعية والغذائية؛ وذلك تنفيذاً لما تضمنه البرنامج الحكومي، في دعم وتوطين الصناعات الستراتيجية، واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن".وتابع البيان، انه "في ضوء المذكرة، سيتمّ تقديم مبلغ ابتدائي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشاريع المهمة، التي تقدم خدمة للمواطن والاقتصاد العراقي، والتي ستُسهم بتقليل الاستيرادات الخارجية، وكذلك تقليل عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج".وواصل البيان، ان "المذكرة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات العراقية إلى مستوى العالمية، من خلال الانفتاح على البنوك العالمية للتمويل، والسيطرة على الجودة عبر عقد اتفاقيات مع دول صناعية كبرى".