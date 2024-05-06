2024-05-06 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، على ضرورة الإسراع بحسم ملف منصب رئيس البرلمان الذي تأخر كثيراً.

وذكر بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبل في مقره ببغداد، وفداً سياسياً وبرلمانياً ممثِّلاً لعدد من قوى المكوّن السُّني برئاسة رئيس تحالف عزم النائب مثنى السامرائي".

وأضاف البيان، أنه "جرت خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا المهمة، أبرزها مناقشة تجاوز العقبات التي تؤخر انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي".

وأشار الشيخ الأمين خلال اللقاء، إلى "ضرورة الإسراع بحسم ملف منصب رئيس البرلمان الذي تأخر كثيراً".

وأكد، على "الثوابت التي تتبناها الحركة، آمِلاً من القوى السياسية السُّنية المحترمة، بذل جهودها في توحيد كلمتها والاتفاق فيما بينها، ليكون هذا المنصب مصدر قوة للدولة العراقية، باعتباره يمثل السلطة التي تقوم بالوظيفة الأهم، التي هي الناحية التشريعية والرقابية".