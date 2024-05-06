صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين الى التقاعد لشهر آيار

2024-05-06 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الإثنين، (6 ايار 2024)، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين الى التقاعد لشهر ايار.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستكمالاً لإجراءات هيئة التقاعد الوطنية في دعم وتبسيط الإجراءات وصرف مستحقات المتقاعدين، تعلن الهيئة عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين المحالين على التقاعد اذ بلغت 5740 قيداً، ضمن وجبة رواتب شهر ايار".

ودعت التقاعد الوطنية ممن تصلهم رسائل المكافأة الى مراجعة المصارف والمنافذ لتسلمها" مشيرة الى، ان "هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الهيئة في صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد 48 ساعة من صرف الراتب التقاعدي".



