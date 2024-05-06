المصرف العراقي للتجارة يوقع مذكرة تعاون مع المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي

2024-05-06 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وقع المصرف العراقي للتجارة، اليوم الإثنين، (6 ايار 2024) مذكرة تعاون مع المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرت اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI، والمؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد تميم، والمستشار الفني لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الأمر الديواني الخاصّة بالضمانات السيادية محمد صاحب الدراجي".

وبين، ان "مذكرة التعاون تأتي في إطار مبادرة الحكومة بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، وأيضاً ضمن عمل اللجنة الخاصّة بالضمانات السيادية المغطاة بقانون الموازنة العامة لعام 2023، وقرار مجلس الوزراء رقم (23404) لسنة 2023".

وأشار الى، ان "المذكرة تتمن قيام المؤسسة اليابانية بتمويل مشاريع للقطاع الخاص العراقي، لإنشاء مصانع داخل العراق، بهدف توطين الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الدوائية والإنشائيّة والكيمياوية، والبتروكيمياوية، والطاقة، والصناعات الزراعية والغذائية؛ وذلك تنفيذاً لما تضمنه البرنامج الحكومي، في دعم وتوطين الصناعات الستراتيجية، واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن".

وفي ضوء المذكرة، وفقاً للبيان "سيتمّ تقديم مبلغ ابتدائي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشاريع المهمة، التي تقدم خدمة للمواطن والاقتصاد العراقي، والتي ستُسهم بتقليل الاستيرادات الخارجية، وكذلك تقليل عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج".

ولفت الى، ان "المذكرة تهدف إلى رفع كفاءة الشركات العراقية إلى مستوى العالمية، من خلال الانفتاح على البنوك العالمية للتمويل، والسيطرة على الجودة عبر عقد اتفاقيات مع دول صناعية كبرى".