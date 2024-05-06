رئيسي: يجب منع استخدام اراضي اقليم كوردستان ضد إيران

2024-05-06 17:12:08 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي الاثنين خلال لقائه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على ضرورة منع اسرائيل والعناصر المناهضة لايران من استغلال اقليم كوردستان ضد ايران. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان الرئيس الايراني اوضح خلال لقائه مع نيجيرفان بارزاني، بأن علاقات كوردستان مع إيران مبنية على روابط تاريخية ووطنية ودينية وثقافية، معربا عن أمله في أن تصبح هذه الزيارة نقطة تحول في تحسين مستوى العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية. وفي اشارة الى ان بناء عراق قوي وتعزيز الوحدة والتماسك في إطار العراق الموحد كان دائما موضع اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بيّن رئيسي بأن دعم إيران للكورد خلال نظام