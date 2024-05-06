صلاح الدين.. افتتاح محطة ماء شويش والهنشي بسعة 200م3

2024-05-06 17:30:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديافتتح محافظ صلاح الدين بدر الفحل، اليوم الاثنين، محطة ماء شويش والهنشي بسعة 200م3 مكعب في قضاء بيجي.وقال الفحل، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إنه "بجهود جبارة من قبل الشركة المنفذة، وبإدارة ماء محافظة صلاح الدين، تم إنجاز محطة ماء شويش والهنشي بسعة 200م3 مكعب في قضاء بيجي والمشروع يغذي ثلاث قرى في شرق قضاء بيجي".وأضاف، أن "المشروع أنجز خلال 7 أشهر فقط ولم يشهد أي تلكؤ".وأكد أن "قضاء بيجي يشهد حملة أعمار كبيرة، حيث تم تشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة المشاريع في بيجي أولا، أهمها الشارع الرئيسي في القضاء، كما أن هناك مشروعين طور الإنجاز، وبقية المشاريع سيتم إنجازها تباعا خلال العام الحالي"