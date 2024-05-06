التحالف السني الثلاثي يدعو إلى الإسراع بعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

2024-05-06 17:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعا تحالف "العزم، الحسم الوطني، السيادة"، اليوم الاثنين (6 آيار 2024)، رئاسة مجلس النواب الى الإسراع في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد للمجلس.

وجاء في وثيقة للتحالف السني الثلاثي، حصلت عليها "بغداد اليوم"، "انطلاقا من ايماننا بضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية والدستور والاستحقاقات السياسية وحفاظا على مصلحة البلد العليا وتفعيلا لدور مجلس النواب في التشريعات الرقابية واستجابة للطلب المقدم والموقع من قبل اكثر من 150 نائباً وإشارة إلى تصويت مجلس النواب على عقد جلسة لانتخاب رئيس المجلس، ندعو رئاسة مجلس النواب الى الإسراع في عقد هذه الجلسة بأقرب وقت وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر".

وعدت الكتل السنية الموقعة على هذا البيان "عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس خطوة حاسمة وضرورية وملحة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي في العراق".

ادناه نص الوثيقة:



