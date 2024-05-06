الأسد للفياض: التنظيمات المتطرفة تسعى لاستهداف أمن سوريا والعراق

2024-05-06 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، (6 ايار 2024)، أن التنظيمات المتطرفة وفلولها تسعى لاستهداف أمن سورية والعراق،" مشدداً في الوقت ذات على "ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب".

حديث الأسد جاء خلال استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي اشارت إلى أن الأسد بحث مع الفياض تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب، والتنسيق الفعال لضبط الحدود وملاحقة التنظيمات المتطرفة وفلولها التي تسعى لاستهداف أمن سورية والعراق.

ولفت الأسد إلى، ان "الإرهاب الذي يعتمد أسلوب القتل وسفك الدماء واحد في كل مكان في العالم"، مشيراً إلى أن داعمي الإرهاب في سورية والعراق هم نفسهم داعموه في أماكن أخرى مهما تعددت مسميات تلك التنظيمات الإرهابية.

وأشاد الرئيس السوري بصمود وقوة الجيشين السوري والعراقي اللذين كانا الأساس في تحقيق الانتصارات المتتالية ضد الإرهابيين وداعميهم.



