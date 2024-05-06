في السليمانية.. معرض تشكيلي مشترك لفنانات وفنانين كورد إيرانيين (صور)

2024-05-06 17:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظم مركز "سبعة ألوان" في السليمانية، يوم الاثنين، معرضاً تشكيلياً لفنانات وفنانين كورد إيرانيين، ويستمر لمدة سبعة أيام.

وقال مسؤول المركز بختيار سعيد، لوكالة شفق نيوز، إن المعرض تضمن عرض نحو 100 لوحة فنية في متحف "آمنة سوركه" في السليمانية، ويهدف للتبادل الفني بين الشعوب والدول.

وبين أن "معظم الأعمال الفنية كانت عن طبية كوردستان الجميلة، وباعتقادي فإن الطبيعة بمثابة الأم للإنسان بالنسبة للفنانين الكورد في مختلف أجزاء كوردستان، ومعظم اللوحات هي لفنانات".

وسيستمر المعرض لمدة أسبوع كامل، ويستقبل الزوار من الساعة الـ10 صباحاً وحتى الساعة الـ6 مساءً.