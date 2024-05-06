2024-05-06 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت تحالفات “العزم والسيادة والحسم”، اليوم الإثنين، بياناً مشتركاً دعوا من خلاله إلى الإسراع بعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، وعدم تأخيرها تحت أي ظرف أو مبرر. وجاء في بيان التحالفات الذي ورد لـ “إيشان”: “انطلاقاً من إيماننا بضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية والدستور، والاستحقاقات السياسية وحفاظاً على مصلحة البلد العليا وتفعيلا لدور مجلس النواب في […]

ظهرت المقالة بمعزل عن تقدم.. بيان سني يدعو إلى جلسة استثنائية لانتخاب رئيس البرلمان أولاً على Eishan.