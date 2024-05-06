2024-05-06 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي “التيار الصدري سابقاً”، مقتدى الصدر، إلى إحياء مراسيم زيارة مرقد السيد الشهيد محمد صادق الصدر، ونجليه، بمناسبة ذكرى استشهادهم. وكتب الصدر تغريدة عبر منصة “اكس”: “في العام الماضي وبسبب الملعونين (أصحاب القضية) والذين أبرأ منهم أمام الله ورسوله وأهل بيته وأمامكم أيها الأحبة قد منعتُ الزيارة”. وأضاف: “أما في هذا […]

ظهرت المقالة “كُنتُ وحيداً”.. الصدر يدعو أنصاره إلى إحياء مراسيم زيارة مرقد والده بذكرى استشهاده أولاً على Eishan.