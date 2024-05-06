2024-05-06 18:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة نفط الوسط، يوم الاثنين، بدء إنتاج 11 ألف برميل نفط يومياً من أعمق بئر أفقي في حقل شرق بغداد (المنطقة الجنوبية)، في إنجاز هول الأول من نوعه في العراق.

وذكرت الشركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مهندسي الشركة وبالتعاون مع شركة (EBS) الصينية المشغلة لحقل شرق بغداد/المنطقة الجنوبية نجحوا في إنتاج أكثر من 11 ألف برميل يومياً من البئر النفطي الذي تم حفره أفقياً مؤخراً بعمق 5282 متراً، ويعد الأول من نوعه في العراق".

وبحسب البيان، استخدمت في عملية الحفر وإستخراج النفط الخام، وسائل ومعدات متطورة أثمرت عن تحقيق هذا المنجز الوطني.

وسيسمح بدء الإنتاج من البئر الجديد في تعزيز إمدادات الوقود المشغل لمحطات الكهرباء في البلاد، ومنها محطة القدس الكهربائية شرق بغداد، وفق البيان.

ويتميز الحفر الأفقي للآبار النفطية بخصائص عدة أهمها تحقيقه معدلات إنتاج تقدر بثلاثة أضعاف الآبار الاعتيادية، ويسهم في خفض الكلف المالية، كونه يعوض عن حفر ثلاثة آبار اعتيادية، ويحل مشكلة استملاكات الأراضي، حيث يتم استثمار حقل واحد للحفر، بدلاً عن ثلاثة مواقع.