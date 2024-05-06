اندلاع حريق بوحدتين لإنتاج الطاقة الكهربائية في كركوك

2024-05-06 18:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في شركة نفط الشمال يوم الاثنين، بأن حريقاً اندلع في وحدتين لإنتاج الطاقة الكهربائية وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الدفاع المدني في شركة نفط الشمال تلقت معلومات عن وقوع حريق في محطة الشهيد عبدالله حمزة الكهربائية وتحديدًا في الوحدتين السابعة والثامنة حيث اشتعلت النيران في الوحدتين".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني في شركة نفط الشمال تمكنت من السيطرة على الحريق ومنعت من استمرار الحريق وانتقاله الى باقي اجزاء المحطة الكهربائية".

وتابع أن "سبب الحريق وجود تماس كهربائي في المحطة وتعمل الفرق الفنية والهندسية على إعادة تشغيل الوحدتين السابعة والثامنة".