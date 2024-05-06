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منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره الروماني بكرة اليد

منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره الروماني بكرة اليد
منتخب الناشئين يخسر أمام نظيره الروماني بكرة اليد
2024-05-06 18:42:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
خسر منتخبنا للناشئين بكرة اليد، اليوم الاثنين، أمام نظيره الروماني بنتيجة 33 / 17 هدفا في المباراة التي ضيفتها قاعة الاتحاد التركي في أنقرة.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن "منتخبنا للناشئين بكرة اليد، خسر اليوم أمام نظيره الروماني بنتيجة 33 / 17 هدفا في المباراة التي ضيفتها قاعة الاتحاد التركي في أنقرة ضمن بطولة البحر الأبيض المتوسط التي يقيمها الاتحاد التركي للعبة بمشاركة 8 منتخبات".

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