نيجيرفان بارزاني يبحث مع المرشد الإيراني علي خامنئي توسيع العلاقات في كافة المجالات

2024-05-06 18:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال زيارة رسمية يجريها للعاصمة طهران.

وبحسب بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بارزاني أعرب عن سعادته بلقاء السيد خامنئي، وأكد استعداد إقليم كوردستان ورغبته في تعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كافة المجالات. كما شكر إيران على دعمها للعراق وإقليم كوردستان.

وفي محور آخر من اللقاء، أكد الجانبان على أهمية علاقات إيران مع العراق وإقليم كوردستان، واتفقا على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار وتوسيع التعاون المشترك بين إيران والعراق وإقليم كوردستان.

كما جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع في المنطقة بشكل عام والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعلنت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، أنها تدعم وتتطلع بإيجابية لزيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إلى إيران.

قال ضياء الناصري مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الحكومة العراقية في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية تدعم الجهود من أجل تذليل العقبات وحل الاشكالات مع دول الجوار وبخاصة مع إيران، وننظر لهذه الزيارة بإيجابية كونها جاءت بعد استهداف السلاح الجوي الإيراني لاربيل بحجة وجود مقار مشبوهة ومخربين بحسب ما قيل في وسائل الإعلام".

وأضاف الناصري أن الحكومة تطلع لنتائج الزيارة بعد ختامها، وبيان الموقف الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ايضاً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي.

وبهذا الخصوص قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب لوكالة شفق نيوز، زيارة رئيس الإقليم تتمحور حول تطوير العلاقات الثنائية بين العراق واقليم كوردستان مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف أن "النهج الثابت لدى اقليم كوردستان وبالأخص لدى رئيس الإقليم بان كيان كوردستان هو دائما عامل استقرار وأمن وسلام في المنطقة وغير الجوار الحسن والاحترام المتبادل لا شيء آخر سيصدر تجاه أي دولة جارة".