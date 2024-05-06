2024-05-06 18:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاثنين (6 ايار 2024)، إن قوى الإطار التنسيقي ستجتمع مساء اليوم في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمناقشة جملة من المواضيع.

المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، أوضح لـ"بغداد اليوم"، إن "الاجتماع الذي ستحضره جميع قيادات الإطار التنسيقي سيتركز حول انتخاب رئيس مجلس النواب وقضية تعيين السفراء الجدد وقضايا تهم وزارة الخارجية".

وفي 29 من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الإطار التنسيقي عقب اجتماع له في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، رفضه تعديل النظام الداخلي للبرلمان، لإضافة مرشحين جدد لرئاسة البرلمان.