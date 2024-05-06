السامرائي والمالكي يبحثان "وضع حد لمأزق" انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد

2024-05-06 18:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الإثنين، (6 ايار 2024)، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضرورة عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، في اقرب وقت.

وناقش الاجتماع بحسب بيان للمكتب الاعلامي لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، "مستجدات الوضع السياسي والاستحقاقات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب وضرورة عقد جلسة في أقرب وقت بخصوص هذا الأمر".

وبحث الجانبان، وفقا للبيان، "الآليات والسبل لوضع حد للمأزق السياسي الحالي، وأهمية أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها تجاه متطلبات المرحلة، من خلال التشاور والتنسيق والتعاون بهدف تفعيل عمل مجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة".