رئيس الجمهورية: استقرار العراق هو الركيزة الاساسية للتطور على المستويات كافة

2024-05-06 18:56:02 - المصدر: الفرات نيوز

أثناء استقبال فخامته عدداً من المحللين السياسيين.. رئيس الجمهورية: العراق يسعى إلى علاقات متينة مع دول الجوار والعالم وبما يؤمن المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار



أكد فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد أن استقرار العراق على المستوى الأمني هو الركيزة الاساسية للتطور على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال استقبال فخامته، اليوم الإثنين 6 آيار 2024 في قصر بغداد، عدداً من المحللين السياسيين.

وفي مستهل اللقاء أكد السيد الرئيس ان رئاسة الجمهورية تشهد لقاءات وحوارات متعددة للوصول الى حلول لمختلف القضايا العالقة ابرزها حسم ملف اختيار رئيس مجلس النواب، وتعزيز العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، مشيرا الى ضرورة تركيز القوى السياسية على توحيد الرؤى فيما بينها وتذليل العقبات أياً كانت والتي تمنع التوصل إلى حلول منطقية ونهائية للعديد من المسائل التي يواجهها البلد.

كما تحدث فخامته عن نشاطات رئاسة الجمهورية خاصة في مجال تقديم عدد من مشاريع القوانين مثل مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه، ومشروع قانون تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الخاص بالافراز العقاري، ومشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، ومشروع قانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع قانون استرداد عائدات الفساد، الى مجلس النواب لغرض اقرارها لما لها من صلة مباشرة باحتياجات المواطنين.

وأشار فخامته إلى أن رئاسة الجمهورية تلقت العديد من الرسائل من أهالي المعتقلين تؤكد عدم إطلاق سراحهم رغم انتهاء فترة محكومياتهم، وانطلاقا من دور رئاسة الجمهورية، شكلت لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي، وعقدت عدة اجتماعات أسفرت عن إطلاق سراح ما يقارب من (9) آلاف من الموقوفين.

كما أوضح فخامة الرئيس إن العراق يتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية متينة مع دول الجوار والعالم ويسعى دائماً لتعضيد علاقاته مع الجميع وبما يؤمن المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.

وأشار السيد الرئيس إلى أهمية دور المحللين السياسيين والمختصين بالشأن العراقي وحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في طرح الأفكار وإيجاد الحلول الى الأزمات.

بدورهم، عبر السادة المحللون السياسيون تثمينهم لمواقف فخامة رئيس الجمهورية ومتابعته المستمرة لقضايا المواطنين، مؤكدين اهمية اللقاء مع فخامته لتبادل الاراء والافكار وبما يصب في الصالح العام