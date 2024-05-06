2024-05-06 19:12:06 - المصدر: منصة إيشان

علّق عضو حزب تقدم، علي العيساوي، اليوم الإثنين، على البيان الذي صدر من تحالفات “العزم والحسم والسيادة” الذي طالب بالإسراع في انتخاب رئيس البرلمان. وقال العيساوي في حديث لـ “إيشان”، إن “حزب تقدم يمتلك الأغلبية العددية السياسية والعددية السنية الأكبر في مجلس النواب، ويمتلك الآن 43 نائباً في المجلس، وهذا يعد من حقوق جماهير، لا […]

ظهرت المقالة ردٌ من تقدم على “البيان السني”: نحن الأغلبية ورئاسة البرلمان حصتنا أولاً على Eishan.