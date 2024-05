2024-05-06 19:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، بانتحار شاب عشريني برصاصة مسدس. وقال المصدر لـ”شبكة اخبار الناصرية”، إن “شابا في يبلغ من العمر 25 عاما، انهى حياته باطلاق نار على نفسه بمسدس محور تم ضبطه بجوار الجثة في احدى قرى مدينة الناصرية” . وأضاف ان...

