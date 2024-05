نائب محافظ ذي قار يشدد على سرعة فرز القطع الموزعة بالفضلية وإكمال تمليك الاراضي الزراعية

2024-05-06 19:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شدد النائب الأول لمحافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي، اليوم الاثنين، على سرعة إكمال إجراءات تمليك الاراضي الزراعية و إنجاز فرز قطع الاراضي الموزعة على مستحقيها في ناحية الفضلية. وأكد الغزي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أنه “خلال اجتماعه بالدوائر الحكومية ذات العلاقة في الناحية...

