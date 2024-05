لتوعية المواطنين.. آثار ذي قار تطبع فتوى السيد السيستاني بشأن [حرمة سرقة الآثار]

2024-05-06 19:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: باشرت مفتشية اثار ذي قار، اليوم الاثنين، بطبع وتوزيع فتوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني حول حرمة سرقة الآثار. وقال مفتش اثار ذي قار شامل الرميض في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أنه “بتوجيه من رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث علي عبيد شلغم، قامت مفتشية...

