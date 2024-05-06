وزير العدل يوجه بإعداد تصاميم خاصة لسجن السماوة المركزي

2024-05-06 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعوجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الإثنين، بإعداد التصاميم الخاصة بمشروع سجن السماوة المركزي.وذكرت وزارة العدل في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "ضمن جولته في المؤسسات العدلية بمحافظة المثنى، أجرى وزير العدل خالد شواني زيارة تفقدية لسجن السماوة المركزي للاطلاع على سير العمل والأوضاع الإنسانية للنزلاء".وأضافت، أن "الوزير التقى عدداً من النزلاء واستمع لمطالبهم وأوعز بتلبية احتياجاتهم الإنسانية، كما وجه بالمباشرة بنقل النزلاء الى السجون القريبة من أماكن سكناهم، لتسهيل حضور ذويهم خلال المواجهات، كما وجه بتجهيز القسم بالتجهيزات اللازمة بما يخلق بيئة سجنية ملاءمة للنزلاء".وتابعت أنه "في السياق نفسه وجه وزير العدل بإعداد التصاميم الخاصة بمشروع سجن السماوة المركزي لغرض البدء بانشاءه ليكون بديلاً عن السجن الحالي الذي يتوسط المناطق السكنية في المدينة".