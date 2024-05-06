الداخلية: نسبة الجريمة في العراق أقل من دول عظمى كبريطانيا وأمريكا

2024-05-06 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (6 ايار 2024)، عن انخفاض نسبة جرائم القتل العمد والدكة العشائرية ومجمل الجرائم خلال العام الجاري.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "الوزارة سجلت انخفاضا في جرائم القتل العمد بنسبة 29% والدكة العشائرية بنسبة أكثر من 70 بالمئة، ومجمل الجرائم بنسبة 9% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبين ميري أن "الجريمة تتطور مع تطور الحياة، وهي وجدت بوجود الإنسان ولن تنتهي"، لافتا إلى أن "دولا كبريطانيا وأمريكا لديها منظومات أمنية متطورة لكن نسبة الجريمة فيها مرتفعة، إذ تصل في لندن مثلاً إلى 60 بالمئة، كما أن نسبة الجريمة في امريكا عالية جدا وتسجل بالدقائق".

وأكد ميري، أن "قياس نسبة الجريمة يعتمد على نسبتها من عدد السكان في المدينة ومقارنتها بفترة زمنية كأن تكون عاماً"، مشيرا اﻟﻰ ان "كل جريمة لها طبيعتها وتوقيتها، ولا توجد مدة زمنية محددة لاكتشاف الجريمة، فأحيانا الجريمة ضد مجهول تأخذ وقتا وأحيانا بعض الجرائم كجرائم القتل تكتشف خيوطها ويقبض على القاتل خلال ساعات".