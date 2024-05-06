2024-05-06 19:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن انخفاض نسبة جرائم القتل العمد والدكة العشائرية ومجمل الجرائم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في تصريح صحفي، إن “الوزارة سجلت انخفاضا في جرائم القتل العمد بنسبة 29% والدكة العشائرية بنسبة أكثر من 70 بالمئة، ومجمل الجرائم بنسبة 9% خلال الأشهر […]

ظهرت المقالة الداخلية: الدكة العشائرية انخفضت بنسبة 70 بالمئة وجرائم القتل 29 بالمئة خلال 4 أشهر أولاً على Eishan.