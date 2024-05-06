الاتحاد القطري يبارك تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس

2024-05-06 19:54:03 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم بن راشد البوعينين، اليوم الاثنين، تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.وقال بيان للاتحاد القطري تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيسُ الاتحاد القطري لكرةِ القدم بارك لرئيسِ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، وفيما يلي نص الرسالة:يسعدني إهداؤكم أطيب التحيات، يسرني باسمي، ونيابةً عن إخواني أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم، أن نتقدمَ لرئيس الاتحاد العراقي و لأعضاء اتحادكم الموقر بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبةِ حصول المنتخب العراقيّ لكرة القدم على المركز الثالث في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024 وتأهله الى أولمبياد باريس 2024 ، كما نبارك لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للكرة العراقيّة، والمزيد من التقدم والازدهار".