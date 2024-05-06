الاتحاد القطري يبارك تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس
2024-05-06 19:54:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
بارك رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم بن راشد البوعينين، اليوم الاثنين، تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وقال بيان للاتحاد القطري تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيسُ الاتحاد القطري لكرةِ القدم بارك لرئيسِ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، وفيما يلي نص الرسالة:
يسعدني إهداؤكم أطيب التحيات، يسرني باسمي، ونيابةً عن إخواني أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم، أن نتقدمَ لرئيس الاتحاد العراقي و لأعضاء اتحادكم الموقر بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبةِ حصول المنتخب العراقيّ لكرة القدم على المركز الثالث في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024 وتأهله الى أولمبياد باريس 2024 ، كما نبارك لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للكرة العراقيّة، والمزيد من التقدم والازدهار".
بارك رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم جاسم بن راشد البوعينين، اليوم الاثنين، تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وقال بيان للاتحاد القطري تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيسُ الاتحاد القطري لكرةِ القدم بارك لرئيسِ الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال تأهل منتخبنا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس، وفيما يلي نص الرسالة:
يسعدني إهداؤكم أطيب التحيات، يسرني باسمي، ونيابةً عن إخواني أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد القطري لكرة القدم، أن نتقدمَ لرئيس الاتحاد العراقي و لأعضاء اتحادكم الموقر بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبةِ حصول المنتخب العراقيّ لكرة القدم على المركز الثالث في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024 وتأهله الى أولمبياد باريس 2024 ، كما نبارك لأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، متمنياً دوام التوفيق والنجاح للكرة العراقيّة، والمزيد من التقدم والازدهار".