مصدر بالخارجية الإيرانية: لن نتردد في مساعدة الأحزاب الكردية العراقية لتخطي الصعوبات

2024-05-06 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - طهران

كشف مصدر بالخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، (6 ايار 2024)، أن طهران لن تتردد في مساعدة الأحزاب السياسية الكردية شمال العراق لتخطي الصعوبات والعقبات التي يشهدها الإقليم.

المصدر الإيراني الذي رفض الكشف عن إسمه قال لـ"بغداد اليوم"، عند سؤاله فيما إذا كان رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد طلب مساعدة إيران بشأن إنهاء الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني "لا يمكن تأكيد أو نفي ذلك".

لكن أضاف أن "الجمهورية الإسلامية وفي ظل علاقاتها المتينة قبل وبعد سقوط نظام صدام حسين كانت داعمة للأحزاب الكردية في شمال العراق"، منوهاً إننا ندرك الخلافات في المنطقة الكردية بشأن قضايا عديدة من بينها اجراء الانتخابات البرلمانية.

ويدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية بينما تصر بعض الأحزاب الأخرى من بينها الاتحاد الوطني على إجراء الانتخابات في موعدها.

وكانت معلومات حصلت عليها "بغداد اليوم" في وقت سابق، أن نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له قد تقدم بطلب من وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان بشأن قضايا عديدة من بينها أزمة الخلافات بين الأحزاب الكردية.

ووصل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إلى طهران أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى من مسؤولي هذا الإقليم وبعد ثلاث سنوات على آخر زيارة كانت له.

ويرافق بارزاني في هذه الزيارة وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد ونائب رئيس إقليم كردستان جعفر شيخ مصطفى، ودلشاد شهاب كبير مستشاري رئيس الإقليم، وفوزي الحريري رئيس الديوان بالإضافة إلى عبدالله أقراهاي مستشار رئيس الإقليم لشؤون إيران.