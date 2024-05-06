شركة أورتاش للمحاسبة الدولية تشارك خبرتها مع الشركات البريطانية والتركية المهتمة بمدينة دبي

2024-05-06 20:13:33 - المصدر: شركة أورتاش

أدى رفع دبي من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير 2024 إلى تعزيز جاذبيتها وتسهيل العمليات التشغيلية للكيانات الأجنبية وتوسيع الأعمال التجارية العالمية، وبهذا أصبحت المنطقة وجهة جذب للشركات التركية. وتأكدت الجهود المبذولة لتحقيق الزيادة في التجارة الخارجية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في سبتمبر 2023 بين تركيا والإمارات العربية المتحدة. ويسلط مراد أورتاش، الشريك المؤسس لشركة أورتاش للمحاسبة الدولية، الضوء على دور الشركة المحوري في تعزيز هذا التعاون الإستراتيجي من خلال افتتاح مكتبها في دبي، وذلك بالاستناد إلى 27 عامًا من الخبرة الضريبية.

دبي – بخبرة تزيد على 27 عامًا في مجال الضرائب، وسعت شركة أورتاش للمحاسبة الدولية نطاق خدماتها لتشمل دبي، حيث تقدم حلولًا مخصصة في مجال تأسيس الشركات والاستشارات الضريبية والمحاسبة.

أكد مراد أورتاش، الشريك المؤسس لشركة أورتاش للمحاسبة الدولية، على جاذبية دبي قائلًا: "إن المزايا الضريبية التي تتمتع بها دبي والبيئة الملائمة للأعمال التجارية تميزها عن معظم دول الاتحاد الأوروبي. وتستمر أجواؤها العالمية وقوتها العاملة الماهرة في إثبات جاذبيتها لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم."

دبي مركز محوري للأعمال

شهدت العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة طفرة في حجم التجارة الخارجية في أعقاب المبادرات التي أطلقتها الحكومة وقطاع الأعمال، وذلك بدعم الاتفاقيات الإستراتيجية التي تم توقيعها في السنوات الأخيرة. وبرزت دولة الإمارات كتاسع أكبر شريك تجاري لتركيا في عام 2023، حيث ارتفعت التجارة الثنائية بينهما إلى 5.253 مليار دولار أمريكي.

عزز توقيع مذكرة التفاهم في سبتمبر 2023 الروابط التجارية بين الإمارات وتركيا، وأدى إلى زيادة مكانة دبي كمركز محوري للأعمال. وتعد دبي مركز جذب لرواد الأعمال في جميع أنحاء العالم بفضل سياساتها الضريبية المعززة ونظامها البيئي الملائم للمستثمرين، وقد لفت ذلك انتباه المستثمرين الأتراك والبريطانيين.

الشركات التركية تندفع إلى دبي

أكد مراد أورتاش أن معدل الضريبة والنظام الضريبي هما عنصران مهمان للغاية بالنسبة لرجال الأعمال الذين يخططون لتأسيس شركة في الخارج؛ وصرح قائلًا: "تبرز دولة الإمارات، وعلى رأسها إمارة دبي، بين الدول التي تقدم أقل المعدلات الضريبية على مستوى العالم، حيث يبلغ معدل الضريبة على الشركات 9% وفقًا لقانون الضرائب الذي صدر في مطلع عام 2024. كما أنها وجهة أيضًا لرواد الأعمال الذين يريدون تفادي الضرائب المرتفعة والنظام البيروقراطي المعقد في الاتحاد الأوروبي.

وتحظى دبي بشهرة واسعة بين الشركات التركية، ويظهر ذلك في زيادة حضورها في مناطق التجارة الحرة في دبي، بنسبة 17% في عام 2023 وحده. هذا وقد سلط أورتاش الضوء على جاذبية دبي متعددة الأوجه، قائلًا: "لا توفر دبي مشهدًا تجاريًا مزدهرًا فحسب، بل توفر أيضًا جودة حياة استثنائية. وتوفر مناطق التجارة الحرة في دبي مساحات عصرية للمعيشة والأعمال، إلى جانب عمليات تأسيس الشركات الفعالة."

توسيع الفرص من خلال الشراكات الإستراتيجية

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التجارة غير النفطية إلى 40 مليار دولار أمريكي، مع الوصول إلى 25 مليار دولار أمريكي خلال خمس سنوات. وقد علق أورتاش قائلًا: "تعزز هذه الاتفاقية العلاقات التجارية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة، وتجعل تركيا شريكًا تجاريًا رئيسيًا في منطقة الخليج".

تعمل شركة أورتاش للمحاسبة الدولية، بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة الدولية (IFZA)، على تسريع إجراءات تأسيس الشركة، مما يتيح للعملاء الحصول على تأشيرات المستثمرين الخاصة بهم في غضون أسبوع. وقد علق أورتاش على ذلك قائلًا: "إن تحالفنا الإستراتيجي مع هيئة المنطقة الحرة الدولية (IFZA) يبسط عملية التأسيس، مما يجعل دبي وجهة أكثر جاذبية للشركات العالمية".

استكشاف التجارة الخارجية مع الخبراء

يتطلب استكشاف قوانين التجارة الخارجية خبرة متخصصة، وهي فجوة تسعى شركة أورتاش للمحاسبة الدولية لسدها. وشدد أورتاش على أهمية العمل مع محترفين متمرسين، قائلًا: "يتغلب فريق الخبراء لدينا على العقبات البيروقراطية، ويمكّن الشركات من تحقيق أهدافها التوسعية بسرعة وكفاءة."

جهة التواصل: مراد أورتاش، dubai@ortacglobal.com