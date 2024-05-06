2024-05-06 20:48:07 - المصدر: منصة إيشان

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الإثنين، الموافقة على إيقاف استيراد البطاطا لسنة واحدة، بعدما حقق العراق وفرة بالإنتاج المحلي. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس الجلسة الثانية عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون […]

ظهرت المقالة الساحة للعراقي.. الحكومة توقف استيراد 6 محاصيل بينها الرقي والبطيخ أولاً على Eishan.