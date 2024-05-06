2024-05-06 20:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أمهل الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، الكتل السنية سبعة أيام فقط لحسم مرشحهم إلى رئاسة البرلمان. وقال الإطار في بيان ورد لمنصة “إيشان“، إن “التنسيقي عقد اجتماعاً في مكتب نوري المالكي لمناقشة اخر التطورات السياسية في البلاد وفي مقدمتها حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب“. وأضاف، أن “الاطار التنسيقي طالب الكتل السنية الكريمة بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور […]

ظهرت المقالة الإطار التنسيقي “يمهل” الكتل السنية 7 أيام فقط لحسم مرشح رئاسة البرلمان أولاً على Eishan.