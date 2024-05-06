اتحاد الكرة يختار "الأفضل" ويعيد ترتيب الهدافين بعد الجولة 26 لدوري نجوم العراق

2024-05-06 20:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختارت اللجنة الفنية لدوري نجوم العراق في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، وأعادت ترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة 26 من الدوري.

وبحسب بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تم اختيار حارس مرمى نادي الحدود وسام محمد الحارس الأفضل للمستوى الكبير الذي قدمه مع فريقه أمام دهوك.

وحصل مدرب نادي نفط ميسان علي عبد الجبار على لقب أفضل مدرب بعد قيادته المميزة لفريقه أمام مضيفه النفط والتي انتهت لنفط ميسان 2-0.

كما تم اختيار إبراهيم توميو من نادي نوروز اللاعب الأفضل في الجولة السادسة والعشرين بعد تسجيله ثلاثية في مرمى الشرطة.

وتصدر أيمن حسين لاعب القوة الجوية ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفاً، يلاحقه علاء الدين الدالي لاعب نفط ميسان بالمركز الثاني برصيد 16 هدفاً، ولاعبان بالمركز الثالث هما مهند علي من الشرطة وأوكيكي أوفلابي من النفط ولكل واحد 13 هدفاً.

واحتل ثلاثة لاعبين المركز الرابع ولكل واحد منهم 12 هدفاً، وهم من الشرطة محمود المواس، ومن الحدود إبراهيم غازي، ومن نوروز إبراهيم توميو، وجاء لاعب الكهرباء محمود خليل بالمركز الخامس بعشرة أهداف، ولاعبان بالمركز السادس برصيد ثمانية أهداف وهما علي جاسم من القوة الجوية، ومحمد قاسم نصيف من أربيل.