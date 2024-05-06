الإطار التنسيقي يعلن عزمه عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان

2024-05-06 20:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عزمه عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان.وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه رقم 191 الاعتيادي في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي؛ لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد وفي مقدمتها حسم انتخاب رئيس لمجلس النواب".وأضاف البيان، أن "الإطار التنسيقي طالب الكتل السنية، بتحمل مسؤولياتها تجاه شغور هذا المنصب الحساس، في النظام السياسي لهذا الموقع خلال أسبوع".وأعلن الإطار التنسيقي- بحسب البيان- "عزمه عقد جلسة تخصص لذلك، بعد انتهاء مهلة الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام، والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024".