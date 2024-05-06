مصدر أمني يكشف نتائج العملية الاستباقية لمديرية الاستخبارات والأمن في الرضوانية

2024-05-06 20:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين (6 ايار 2024)، تفاصيل العملية الاستباقية لمديرية الاستخبارات والامن في منطقة الرضوانية جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "بناءً على معلومات استخبارية من المديرية العامة للاستخبارات والامن بغداد، ضبطت مفرزة من المديرية قالب TNT كبيرة محلية الصنع تستخدم كعبوات ناسفة بعدد 155، وقالب TNT وسط محلية الصنع تستخدم كعبوات ناسفة بعدد 187، وقالب TNT صغير محلية الصنع تستخدم كعبوات ناسفة عدد 190".

وأشار الى ضبط "⁠صواعق تدخل بعمليات انتحارية (حزام ناسف و عجلات مفخخة) بعدد 555، و⁠كبسولة قنابر هاون بعدد 33 وحشوة مدفع 122 ملم بعدد 100".

ولفت المصدر الى ان "جميع المواد اعلاه هي من مخلفات التنظيمات الإرهابية".