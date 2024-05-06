القبض على تاجر مخدرات "هندي" في أربيل

2024-05-06 20:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش اربيل، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على "تاجر أجنبي" يقوم ببيع المواد المخدرة في اربيل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد التحقيق والمتابعة وبأمر من قاضي تحقيق اسايش اربيل استطاعت قواتنا ان تلقي القبض على مواطن يحمل الجنسية الهندية باسم (م، ا، د) بتهمة المتاجرة بالمخدرات".

ولفتت إلى أن "المتهم كان بحوزته كمية من المخدرات نوع كريستال مع بعض ادوات استعمال هذه المواد".

وبيّت المديرية أن "المتهم كان يوزع المواد المخدرة على مواطنين اجانب يعملون في اقليم كوردستان و يسكنون في اربيل".