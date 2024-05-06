شركة KPMG العالمية تباشر بتدقيق إيرادات شركات الهاتف العاملة في العراق

2024-05-06 20:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، الاثنين، مباشرة إحدى أهم الشركات العالمية بتدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال العاملة في العراق. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن رئيسها أعلن عن مباشرة شركة KPMG، إحدى كبريات شركات التدقيق العالمية، لتدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال في العراق خلال السنوات الست الماضية، بدءاً من العام 2017 إلى عام 2022. وأكد المؤيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان حصول الدولة على حقوقها المالية كاملة، بحسب بيان الهيئة. وأوضح ان شركة KPMG تتمتع بسمعة عالمية مرموقة في مجال التدقيق المالي والحسابي، وهي من بين الشركات الأربع الكبرى في العالم التي تقدم خدمات التدقيق والمحاسبة للشركات، لافتاً إلى أن الهيئة من خلال هذا التعاقد تهدف إلى ضمان دقة وحصافة إيرادات شركات الهاتف النقال، والتأكد من امتثالها للقوانين والأنظمة المالية المعمول بها في العراق. وأشار المؤيد، إلى أنه تم اليوم عقد اجتماعٍ مع ممثلي الشركة في مقر الهيئة وذلك إيذاناً بانطلاق العمل وتحديد خطوات تنفيذ عملية التدقيق. وتابع بيان الهيئة، أن شركة KPMG عرضت على الهيئة خطتها لتدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال، والتي تشمل تحليل البيانات المالية للشركات، والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المحاسبية المتبعة، وإجراء مقابلات مع موظفي الشركات. وأكد أن هذه الخطوة تعكس حرص هيئة الإعلام والاتصالات على ضمان حصول الدولة على حقوقها المالية كاملة من قطاع الاتصالات، وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي.