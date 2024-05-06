2024-05-06 20:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، إيقاف استيراد محاصيل الخيار والبصل والشجر والرقي والبطيخ لوفرتها محلياً، فيما قرر ايضا إيقاف استيراد محصول البطاطا لسنة واحدة. وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثانية عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية. وأضاف البيان، إن المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. واشار إلى أن المجلس استضاف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وممثلين عن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط ووافق المجلس على تحديد سعر المادة الأولية لمنتج الكيروسين المستخدمة لتشغيل مشاريع البتروكيمياويات الاستثمارية باعتماد ٥٠٪؜ من سعر النشرة العالمية ويكون سعر المنتج المخصص لمعامل المنتجات الاسفلتية في نينوى بسعر ٤٠٠ دينار لتر. وتابع، أن المجلس قرر تشكيل لجنة دائميه برئاسة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ومدير عام المكامن وتطوير الحقول ومدير عام المسح الجيولوجي لتتولى وضع آليات او الموافقة على تسهيل منح موافقات الاستثمار المعدني. وزاد أن المجلس قرر تخفيض سعر منتج النفط الأسود لمعمل النورة في كربلاء ليكون ١٠٠ الف دينار للطن الواحد اسوة بمعامل الطابوق. وقرر المجلس الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط لمشروع تأهيل وتبليط الشوارع الغير مخدومة في مدينة السماوة لمنطقتي حي السجناء السياسيين ومنطقة سيد جابر، وفقا لبيان المكتب الإعلامي. وأوضح أنه دعما للقطاع الزراعي وللفلاحين قرر المجلس إيقاف استيراد محصول البطاطا لسنة واحدة بسبب وفرة الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن المجلس قرر ايقاف استيراد محاصيل الخيار والبصل والشجر والرقي والبطيخ لهذا الموسم لوفرة انتاجها محلياً ودعما للمنتوج الوطني.