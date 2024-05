ذي قار: افتتاح المراكز الصحية المخصصة لفحص وتلقيح المشمولين بالحج

2024-05-06 21:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية صحة ذي قار، اليوم الاثنين، افتتاح عدد من المراكز الصحية المخصصة لفحص وتلقيح المشمولين بموسم الحج للعام الحالي والموزعة في الوحدات الإدارية في المحافظة. وبحسب وثيقة لدائرة الصحة، حصلت عليها “شبكة اخبار الناصرية”، فإنه “تم افتتاح 6 مراكز صحية لفحص الحجاج متوزعة على الوحدات الإدارية في...

