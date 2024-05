2024-05-06 21:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد عن مباشرة شركة KPMG، إحدى كبريات شركات التدقيق العالمية، لتدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال في العراق خلال السنوات الست الماضية، بدءاً من العام 2017 إلى عام 2022. وأكد الدكتور المؤيد في بيان تابعته شبكة اخبار الناصرية “أن هذه الخطوة...

The post رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يعلن مباشرة إحدى أهم الشركات العالمية بتدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال العاملة في العراق appeared first on شبكة اخبار الناصرية.