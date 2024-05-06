2024-05-06 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعقرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، إيقاف استيراد 6 محاصيل لوفرتها محلياً.وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثانية عشرة لسنة 2024 للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية، حيث ناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، وممثلين عن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، ووافق على تحديد سعر المادة الأولية لمنتج الكيروسين المستخدمة، لتشغيل مشاريع البتروكيمياويات الاستثمارية باعتماد ٥٠٪؜ من سعر النشرة العالمية، ويكون سعر المنتج المخصص لمعامل المنتجات الاسفلتية في نينوى بسعر 400 دينار / لتر".وتابع أن "المجلس قرر أيضا تشكيل لجنة دائمية برئاسة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، ومدير عام المكامن وتطوير الحقول، ومدير عام المسح الجيولوجي لتتولى وضع آليات او الموافقة على تسهيل منح موافقات الاستثمار المعدني، كما قرر المجلس تخفيض سعر منتج النفط الأسود لمعمل النورة في كربلاء ليكون ١٠٠ ألف دينار للطن الواحد اسوة بمعامل الطابوق".وأشار البيان الى أن "المجلس قرر الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط، لمشروع تأهيل وتبليط الشوارع الغير مخدومة في مدينة السماوة، لمنطقتي حي السجناء السياسيين ومنطقة سيد جابر".وأوضح أنه "دعما للقطاع الزراعي وللفلاحين، قرر المجلس إيقاف استيراد محصول البطاطا لسنة واحدة بسبب وفرة الإنتاج المحلي، كذلك إيقاف استيراد محاصيل (الخيار والبصل والشجر والرقي والبطيخ)، لهذا الموسم لوفرة إنتاجها محلياً ودعما للمنتوج الوطني".