في 3 أشهر.. هكذا ربح مصرف واحد حوالي 40 مليار دينار من مزاد العملة

2024-05-06 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، اليوم الاثنين (6 ايار 2024)، عن حصول مصرف واحد على 3.6 مليار دولار من مزاد العملة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي.

وقالت نصيف في تغريدة تابعتها "بغداد اليوم"، انه "في الشهور الثلاثة الاولى من العام الحالي 2024 حصل البنك الأهلي على 3.6 مليار دولار من مبيعات مزاد العملة ليحقق بها ارباحاً تصل الى حوالي 39.3 مليار دينار عراقي".

وتساءلت: "أليس المصرف العراقي للتجارة TBI أولى بتحويل الأموال ليستثمرها في مستشفيات أو مدارس للشعب العراقي، أليس شعبنا أولى بهذه الأموال؟! علماً بأن هناك أشخاص داخل البنك المركزي يقفون وراء هذه القضية لأنهم مستفيدون منها".

وسبق ان اتهم نواب المصرف الاهلي العراقي الاردني، بالاستحواذ على نسبة كبيرة من مبيعات العملة الصعبة لغرض الحوالات او البيع النقدي، وتحقيق ارباح تتمثل بـ10 دنانير مقابل كل دولار واحد، فيما يتم حظر ومنع العديد من المصارف من الحصول على العمل بالدولار.

وتبلغ مبيعات البنك خلال فترة الثلاثة اشهر حوالي اكثر من 15 مليار دولار، مايعني ان البنك الاهلي حصل لوحده على قرابة ربع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة.