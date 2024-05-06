الصناعة تحدد موعد افتتاح المرحلة الثانية من معمل الصب المستمر

2024-05-06 21:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكد أحمد حامد زين الدين مدير عام الشركة العامة للصناعات الفولاذية في وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، العمل على إتمام متطلبات المرحلة الثانية من معمل الصب المستمر العام المقبل والخاصة بمصنع (الدرلفة)، وفيما أوضح بشأن المشاريع المستقبلية للشركة، أكد أن وزارة الصناعة ذهبت نحو التركيز على الصناعات الإستراتيجية في 4 مجالات لسد الحاجة المحلية وتوفير العملة الصعبة.وقال الزين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الطاقة الإنتاجية لمعمل الصب المستمر الذي افتتحه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مؤخراً تصل إلى 600 ألف طن سنوياً وعمله يتضمن تحويل أكداس المخلفات الحديدية (السكراب) إلى منتج يدخل في صناعة حديد التسليح".وأضاف، أن "المعمل سينتج العروق الحديدية وهي تعتبر مادة أولية، تنتقل في المرحلة الثانية إلى مصنع الدرفلة ويكون الناتج شيش التسليح، ونعتقد أن المرحلة الثانية (الدرفلة) ستبدأ العمل في شهر آذار من العام المقبل بعد إكمال متطلبات الإنشاء".وبخصوص المشاريع المستقبلية لشركة الصناعات الفولاذية أوضح الزين، أن "هنالك عملاً لإكمال مصانع أخرى سيعلن عنها بعد اكتمالها، وحقيقة تم اللجوء إلى عقود مشاركة لإنشاء المصانع الجديدة بالتعاون مع شركات رصينة ذات خبرة عالية بإمكانيات مادية عالية".ولفت، إلى أن "اللجوء لهذا الخيار يعود إلى ضرورة توفير أموال إضافية لا تتوافر في الموازنات لوحدها لتحريك عجلة الصناعة وتوفير فرص عمل"، لافتاً، إلى أن "خطة وزارة الصناعة الحالية ذهبت نحو التركيز على الصناعات الإستراتيجية التي تتضمن صناعات التعدين والحديد والبتروكيمياويات وكذلك الأدوية لسد الحاجة المحلية وتوفير العملة الصعبة".