2024-05-06 21:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر المجلس الوزاري للإقتصاد، اليوم الإثنين، (6 ايار 2024)، إيقاف استيراد محاصيل البطاطا والخيار والبصل والشجر والرقي والبطيخ لوفرتها محلياً.

وذكر بيان للمجلس، تلقته "بغداد اليوم"، ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس اليوم، الجلسة الثانية عشر للمجلس الوزاري للإقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية".

واستضاف المجلس الوزاري "مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وممثلين عن الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط ووافق المجلس على تحديد سعر المادة الاولية لمنتج الكيروسين المستخدمة لتشغيل مشاريع البتروكيمياويات الاستثمارية باعتماد 50% من سعر النشرة العالمية ويكون سعر المنتج المخصص لمعامل المنتجات الاسفلتية في نينوى بسعر 400 دينار / لتر".

كما قرر المجلس "تشكيل لجنة دائمية برئاسة وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج ومدير عام المكامن وتطوير الحقول ومدير عام المسح الجيولوجي لتتولى وضع آليات او الموافقة على تسهيل منح موافقات الاستثمار المعدني".

وأشار البيان الى ان "المجلس قرر تخفيض سعر منتج النفط الاسود لمعمل النورة في كربلاء ليكون 100 الف دينار للطن الواحد اسوة بمعامل الطابوق كما قرر المجلس الموافقة على زيادة نسبة الاحتياط لمشروع تاهيل وتبليط الشوارع غير المخدومة في مدينة السماوة لمنطقتي حي السجناء السياسين ومنطقة سيد جابر".

ودعما للقطاع الزراعي وللفلاحين قرر مجلس الاقتصاد الوزاري "ايقاف استيراد محصول البطاطا لسنة واحدة بسبب وفرة الانتاج المحلي، كذلك ايقاف استيراد محاصيل (الخيار والبصل والشجر والرقي والبطيخ) لهذا الموسم لوفرة انتاجها محلياً ودعما للمنتوج الوطني.