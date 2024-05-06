وزير التربية يصدر عددا من التوصيات حفاظا على المال العام داخل المؤسسات التربوية

2024-05-06 21:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الاثنين، عددا من التوصيات حفاظا على الممتلكات العامة داخل المؤسسات التربوية.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أصدر عددا من التوصيات الهامة التي تؤكد أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة داخل المؤسسات التربوية، بعد توجيه لجنة تحقيقية عاجلة تقف على ملابسات حادثة تخريب الأثاث المدرسي التي قام بها مجموعة من طلبة متوسطة أنوار الكرادة المسائية".واوضح البيان، أن "تفاصيل الواقعة التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي والتي ظهر فيها قيام الطلبة بتصرف غير مسؤول تحت إهمال الإدارة المدرسية بالدخول إلى الصفوف الدراسية والعبث بالأثاث بشكل متعمد ومقصود، وعليه تم فصل الطلبة الأربعة لما تبقى من العام الدراسي الحالي مع معاقبة الإدارة بسبب تقصيرها في تنظيم الدوام وعدم تأدية واجبها بشكل أمثل وصحيح".