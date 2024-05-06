الإعلام والاتصالات تعلن المباشرة بتدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال العاملة في العراق

2024-05-06 21:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الاثنين، المباشرة بتدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال العاملة في العراق.وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، عقد اجتماعا مع ممثلي الشركة في مقر الهيئة؛ وذلك إيذاناً بانطلاق العمل وتحديد خطوات تنفيذ عملية التدقيق".وأضاف البيان، أن "المؤيد أعلن عن مباشرة شركة KPMG، إحدى كبريات شركات التدقيق العالمية، لتدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال في العراق، خلال السنوات الست الماضية، بدءاً من العام 2017 إلى عام 2022".وأكد المؤيد، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان حصول الدولة على حقوقها المالية كاملة"، لافتاً إلى أن "الهيئة من خلال هذا التعاقد تهدف إلى ضمان دقة وحصافة إيرادات شركات الهاتف النقال، والتأكد من امتثالها للقوانين والأنظمة المالية المعمول بها في العراق".وتابع البيان، أن "شركة KPMG تتمتع بسمعة عالمية مرموقة في مجال التدقيق المالي والحسابي، وهي من بين الشركات الأربع الكبرى في العالم التي تقدم خدمات التدقيق والمحاسبة للشركات".وأوضح أن "الشركة KPMG عرضت على الهيئة خطتها لتدقيق إيرادات شركات الهاتف النقال، والتي تشمل تحليل البيانات المالية للشركات، والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المحاسبية المتبعة، وإجراء مقابلات مع موظفي الشركات".وختم البيان، أن "هذه الخطوة تعكس حرص هيئة الإعلام والاتصالات على ضمان حصول الدولة على حقوقها المالية كاملة من قطاع الاتصالات، وتعزيز الشفافية في هذا القطاع الحيوي".