زيارة بارزاني الى طهران.. قصة "مخاوف الجوار" ورسائل الاقليم الصديق

2024-05-06 21:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي، اليوم الاثنين (6 ايار 2024)، أنه عند تشكيل إقليم كردستان كانت لدى دول الجوار ومنها إيران مخاوف من تشكيل الإقليم.

وقال الديرشوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة الإيرانية طهران هي لإزالة هذه المخاوف الموجودة لدى الإيرانيين".

وأضاف أن "شعب إقليم كردستان يتعرض اليوم لقصف بالطائرات المسيرة والصواريخ من قبل جهات تعلن ولائها للجمهورية الإسلامية، وبالتالي زيارة بارزاني لمعالجة هذه النقطة، ولإيصال رسالة لهم بأن علاقة الإقليم الإقليمية والدولية هي ليست ضد طهران".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس إيران إبراهيم رئيسي، خلال زيارة رسمية لطهران، كما التقى المرشد الإيراني علي خامنئي، بالإضافة إلى وزير الخارجية امير حسين عبد اللهيان، وهذه الزيارة هي الخامسة خلال 11 عاماً، بحسب تقارير كردية.

وشهدت العلاقة بين طهران واربيل خلال العامين الماضيين، توترًا واضحًا، حيث قصفت ايران اهداف في كردستان ومنازل رجال اعمال بشكل رسمي لمرتين على الاقل خلال السنوات القليلة الماضية، فيما تستهدف عناصر وفصائل مسلحة متهمة بالارتباط بايران، عدة اهداف داخل الاقليم ايضا.