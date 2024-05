عبر الناصرية بودكاست.. محافظ ذي قار يعلن تدقيق جميع الاسماء من العقود المستثناة

2024-05-06 21:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي، اليوم الاثنين، إكمال تدقيق جميع اسماء الخريجين ومراجعة بياناتهم.وذكر الابراهيمي عبر برنامج الناصرية بودكاست ان “اسماء الخريجين تمت مراجعة بياناتهم خلال 24 ساعة للتاكد من صحتها ومعلوماتها”.واشار الى ان “هذا الاجراء لاجل اكمال التعاقد بالدرجات الوظيفية الخاصة بالمشمولين بالاستثناء”.انتهى

